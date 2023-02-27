Riku Yamane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riku Yamane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Riku Yamane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Riku Yamane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Riku Yamane 17 Ağustos 2003 tarihinde ---, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 山根 陸 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Riku Yamane Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GLOBALL FootBiz Consulting yapmaktadır. Riku Yamane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama F. Marinos futbol takımında oynamaktadır. Yokohama F. Marinos takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Riku Yamane'nin Yokohama F. Marinos ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Riku Yamane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Riku Yamane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Riku Yamane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Riku Yamane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Yokohama F. M.

Riku Yamane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Riku Yamane şuan Yokohama F. Marinos takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Riku Yamane Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Japonya U20 takımında 6 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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