Rikuto Hirose kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rikuto Hirose Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rikuto Hirose adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rikuto Hirose Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rikuto Hirose 23 Eylül 1995 tarihinde Saitama, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 広瀬 陸斗 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rikuto Hirose Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rikuto Hirose, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashima Antlers futbol takımında oynamaktadır. Kashima Antlers takımına 4 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Rikuto Hirose'nin Kashima Antlers ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Rikuto Hirose Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rikuto Hirose isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rikuto Hirose Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rikuto Hirose futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2014 yılında Mito HollyHock

9 Ocak 2015 yılında Tokushima Vort.

5 Ocak 2019 yılında Yokohama F. M.

4 Ocak 2020 yılında Kashima Antlers

Rikuto Hirose Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rikuto Hirose şuan Kashima Antlers takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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