Rikuto İida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rikuto İida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rikuto İida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rikuto İida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rikuto İida 19 Ağustos 2005 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 飯田 陸斗 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rikuto İida Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kyoto Sanga U18 futbol takımında oynamaktadır. Kyoto Sanga U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Rikuto İida'nin Kyoto Sanga U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Rikuto İida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rikuto İida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rikuto İida şuan Kyoto Sanga U18 takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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