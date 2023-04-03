Rikuto Kuwahara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rikuto Kuwahara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rikuto Kuwahara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rikuto Kuwahara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rikuto Kuwahara 21 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 桒原 陸人 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rikuto Kuwahara Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rikuto Kuwahara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gamba Osaka U18 futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Rikuto Kuwahara'nin Gamba Osaka U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rikuto Kuwahara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rikuto Kuwahara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rikuto Kuwahara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rikuto Kuwahara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2023 yılında Meiji Uni

Rikuto Kuwahara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rikuto Kuwahara şuan Gamba Osaka U18 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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