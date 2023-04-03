Rikuto Ueda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rikuto Ueda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Rikuto Ueda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rikuto Ueda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.