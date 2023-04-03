Rikuto Ueda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rikuto Ueda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rikuto Ueda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rikuto Ueda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rikuto Ueda 14 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 植田 陸斗 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rikuto Ueda Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ritsumeikan University futbol takımında oynamaktadır. Ritsumeikan University takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Rikuto Ueda'nin Ritsumeikan University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Rikuto Ueda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rikuto Ueda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2022 yılında Ritsumeikan Uni
Rikuto Ueda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rikuto Ueda şuan Ritsumeikan University takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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