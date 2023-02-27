Rilind Nimani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rilind Nimani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rilind Nimani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rilind Nimani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rilind Nimani 11 Ocak 1999 tarihinde Prishtine şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rilind Nimani Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rilind Nimani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Trepca 89 futbol takımında oynamaktadır. KF Trepca 89 takımına 11 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Rilind Nimani'nin KF Trepca 89 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rilind Nimani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rilind Nimani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rilind Nimani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rilind Nimani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Eylül 2020 yılında KF Trepca 89

Rilind Nimani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rilind Nimani şuan KF Trepca 89 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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