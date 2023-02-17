Rilind Nivokazi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rilind Nivokazi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rilind Nivokazi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rilind Nivokazi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rilind Nivokazi 26 Ocak 2000 tarihinde Perugia şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kosova,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rilind Nivokazi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini XxX Sports Player Agency yapmaktadır. Rilind Nivokazi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapperswil-Jona futbol takımında oynamaktadır. FC Rapperswil-Jona takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rilind Nivokazi'nin FC Rapperswil-Jona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rilind Nivokazi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rilind Nivokazi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rilind Nivokazi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rilind Nivokazi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Atalanta U17

1 Temmuz 2017 yılında Atalanta U19

18 Ocak 2019 yılında Bologna U19

30 Haziran 2019 yılında Atalanta U19

10 Temmuz 2019 yılında Lecco

30 Haziran 2020 yılında Atalanta

1 Şubat 2021 yılında Foggia

5 Ağu 2021 yılında FC Chiasso

1 Ocak 2023 yılında Rapperswil-Jona

Rilind Nivokazi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rilind Nivokazi şuan FC Rapperswil-Jona takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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