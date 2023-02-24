Rimal Haxhiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rimal Haxhiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rimal Haxhiu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rimal Haxhiu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rimal Haxhiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rimal Haxhiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rimal Haxhiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rimal Haxhiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rimal Haxhiu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rimal Haxhiu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rimal Haxhiu 4 Mart 1999 tarihinde Krujë şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rimal Haxhiu Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rimal Haxhiu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Tirana futbol takımında oynamaktadır. KF Tirana takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Rimal Haxhiu'nin KF Tirana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rimal Haxhiu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rimal Haxhiu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Rimal Haxhiu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rimal Haxhiu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Partizani U19

1 Temmuz 2018 yılında FK Partizani B

31 Ağustos 2018 yılında Blumenthaler SV

30 Ocak 2019 yılında Bremer SV

1 Eylül 2019 yılında KF Iliria

31 Ocak 2020 yılında FC Luftëtari

17 Eylül 2020 yılında FK Apolonia

15 Temmuz 2021 yılında FK Dinamo

30 Haziran 2022 yılında FK Apolonia

12 Temmuz 2022 yılında FK Kukësi

25 Ocak 2023 yılında FK Apolonia

1 Şubat 2023 yılında KF Tirana

Rimal Haxhiu kimdir

Rimal Haxhiu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rimal Haxhiu şuan KF Tirana takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

KF Iliria Fushë Krujë (2011-2015), FK Partizani Tiranë (2015-2018)

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Rimal Haxhiu nereli

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