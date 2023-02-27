Rimvydas Sadauskas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rimvydas Sadauskas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rimvydas Sadauskas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rimvydas Sadauskas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rimvydas Sadauskas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rimvydas Sadauskas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rimvydas Sadauskas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rimvydas Sadauskas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rimvydas Sadauskas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rimvydas Sadauskas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rimvydas Sadauskas 21 Temmuz 1996 tarihinde Kaunas şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rimvydas Sadauskas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Rimvydas Sadauskas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FA Siauliai futbol takımında oynamaktadır. FA Siauliai takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rimvydas Sadauskas'nin FA Siauliai ile sözleşmesi 1 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rimvydas Sadauskas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rimvis18/

http://www.facebook.com/Rimvydas.Sadauskas

Rimvydas Sadauskas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rimvydas Sadauskas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Rimvydas Sadauskas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rimvydas Sadauskas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2012 yılında Bilinmiyor

1 Eylül 2012 yılında Stumbras

12 Şubat 2017 yılında Cork City

30 Mayıs 2017 yılında Stumbras

1 Temmuz 2019 yılında Kauno Zalgiris

7 Ocak 2022 yılında FA Siauliai

Rimvydas Sadauskas kimdir

Rimvydas Sadauskas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rimvydas Sadauskas şuan FA Siauliai takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Rimvydas Sadauskas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Litvanya U21 takımında 18 numaralı formasıyla 25 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Litvanya U19 takımında 18 numaralı formasıyla 29 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Rimvydas Sadauskas nereli

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