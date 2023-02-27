Rinalds Aizups kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rinalds Aizups Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rinalds Aizups adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rinalds Aizups Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rinalds Aizups 31 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rinalds Aizups Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFC Daugavpils futbol takımında oynamaktadır. BFC Daugavpils takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Rinalds Aizups'nin BFC Daugavpils ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rinalds Aizups Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rinalds Aizups isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rinalds Aizups Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rinalds Aizups futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2022 yılında Daugavpils

Rinalds Aizups Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rinalds Aizups şuan BFC Daugavpils takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Rinalds Aizups Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U18 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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