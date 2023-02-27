Rinel Pieume kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rinel Pieume Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rinel Pieume adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rinel Pieume Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rinel Pieume 29 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.Gerçek adı da Rinel Valdes Pieume Mafossi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rinel Pieume Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rinel Pieume, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Titus Petange futbol takımında oynamaktadır. Union Titus Petange takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rinel Pieume'nin Union Titus Petange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rinel Pieume Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rinel Pieume isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Rinel Pieume Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rinel Pieume futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında US Mondorf

1 Temmuz 2021 yılında US Mondorf-Les-Bains II

1 Temmuz 2022 yılında Titus Petange

Rinel Pieume Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rinel Pieume şuan Union Titus Petange takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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