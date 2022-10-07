Ring Ayar Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ring Ayar Ustası görev tanımı nedir, Ring Ayar Ustası ne iş yapar, Ring Ayar Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ring Ayar Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ring Ayar Ustası Tanımı;

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Ring Ayar Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Ring Ayar Ustası Maaşları

Ring Ayar Ustası maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Ring Ayar Ustası maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ring Ayar Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8151.31

Meslek Adı :

Ring Ayar Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İplik ünitesindeki makinelerin gerekli ayarlamaları ve kontrolleri yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ring Ayar Ustası; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Belirlenen talimatlara uygun olarak, iplik ünitesindeki makinelerinde, gerekli ayarlamaları yapmak,

b) İplik ünitesindeki makinelerdeki arızaları gidermek, dişli, bileşik, kopça vb. değiştirmek,

c) Makinelerin devir ve hız ayarlarını kontrol etmek, gerektiğinde müdahale etmek,

d) Standart dışına çıkmış, iplik numara ve düzgünsüzlüklerinin düzeltilmesi için gerekeni yapmak,

e) Makine duruş ve arızaları ile malzeme sarfiyatı ve stoklar hakkında kayıtlar, tutmak, bunlarla ilgili rapor hazırlamak, amirlerine gerekli bilgileri vermek,

f) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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