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Ringa ne demek, TDK'ya göre Ringa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ringa kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ringa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ringa nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ringa kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ringa ne demek, TDK'ya göre Ringa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ringa ne demek? Ringa TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ringa kelimesi. Peki ringa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ringa nedir, ringa kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

RİNGA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ringa kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Ringa kelimesi Almanca kökenlidir.

TDK'ya göre ringa kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kemikli balıklardan, ılık denizlerde büyük sürüler hâlinde dolaşan ve tütsü ile kurutulmuşu sıkça tüketilen, uskumru iriliğinde bir balık (Clupea harengus)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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