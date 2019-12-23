Ringde rakipleriyle hastanede kanserle savaştı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki muaythai milli sporcusu 38 yaşındaki Onur Güler, kanseri yendikten sonra çıktığı ringlerde Avrupa şampiyonluğu elde ederek çifte mutluluk yaşadı. Kanseri yenerek adeta hayata yeniden başlayıp Uluslararası IFMA-EMF Antalya Açık Kupası'nda şampiyon olan Güler, azmi ve kararlığıyla da kanser hastalarına örnek oluyor.

Salihlili muaythai sporcusu Onur Güler, yaşam savaşıyla herkese örnek oldu. 38 yaşındaki milli sporcu, 2016 yılında lenf kanserine yakalandıktan sonra hayattan kopmayarak mücadelesini sürdürdü. 13 yaşında başladığı muaythai sporuyla birlikte hem rakipleriyle hem de kanserle savaşan Güler, kanseri de rakiplerini de alt etti. Uluslararası IFMA-EMF Antalya Açık Kupası'nda şampiyon olan Güler, azmi ve kararlığıyla da kanser hastalarına örnek oldu.

Kanser olmasına rağmen sporu bırakmadığını vurgulayan Güler, "Mücadele edip yılmadım, sporuma devam edip, hiçbir zaman spordan vazgeçmedim. Ekim 2019'da Türkiye şampiyonu olduktan sonra Avrupa şampiyonasında milli forma ile dövüşmeye hak kazandım. Antalya'da yapılan ve 11 ülkeden bin 50 sporcunun katıldığı Avrupa Kupası'nda +95 kiloda İranlı ve Rus rakiplerimi geçerek Avrupa şampiyonu oldum" ifadelerini kullandı.

Şimdi dünya şampiyonasına hazırlandığını belirten Güler "Her zaman milli takımda görev bekleyip, görev verildiğinde de bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmak için çaba göstereceğim" diye konuştu.

"Hiçbir zaman hayattan kopmadım"

Lenf kanseri sürecini anlatan Güler, "2016 yılında lenf kanserine yakalandığımda doktorum; "hayattan kendini koparma, yaptığın işlere aynı şekilde devam et" dedi. Ben de sporumu hiçbir zaman bırakmadım. Antrenmanlarıma yavaşta olsa devam edip, salondan hiç kopmadım. Hastalığa yakalanan bir insana en büyük tavsiyem hiçbir zaman hayattan kopmayın, mücadeleye devam edin. Bu hastalığı yenmeye çalışın. Çünkü kanser sizden büyük değil, mutlaka yenersiniz. Yeter ki inanın. Çok kötü durumlara düşebilirsiniz, ama kesinlikle yıkılmayın. Bu hastalık insanı öldürmüyor. Benim gördüğüm kemoterapi süresince saçlarım, kaşlarım, sakallarım her şeyim döküldü, kortizondan dolayı vücudumda şişmeler oldu. Ama ben hiçbir zaman yılmadım. Pes etmeyip, devam ederek 1 yıl sonra bu hastalığı yendim" şeklinde konuştu.

"Kızıma da muaythai yaptırıyorum"

Muaytahi sporu hakkında da bilgiler veren Onur Güler "Tekme, yumruk, diz ve dirsekle yapılan bir savunma sporudur. Çok efor harcattığı gibi, kilo verdiren bir spordur. Kondisyon yaptırıp, çocukların kendilerine olan özgüveni de kazanmalarını sağlar. Arkadaş ortamlarında daha rahat etmelerini sağladığı gibi çağımızın hastalığı olan bilgisayar başında oturan çocuklarımız için çok güzel bir spordur. Tüm çocuklara bu sporu tavsiye ediyorum. 14 yaşındaki kızıma dahi çok sevdiğim sporu 6 yıldır yaptırıyorum. Çünkü sporla çok şey kazandık. Ailelere tavsiyem bu sporu çocuklarına yaptırsın" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA