Rinis Beqaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rinis Beqaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rinis Beqaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rinis Beqaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rinis Beqaj 7 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rinis Beqaj Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportfront Global yapmaktadır. Rinis Beqaj, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Biel-Bienne futbol takımında oynamaktadır. FC Biel-Bienne takımına 2 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Rinis Beqaj'nin FC Biel-Bienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rinis Beqaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rinis Beqaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rinis Beqaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rinis Beqaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında BSC YB U16

1 Temmuz 2020 yılında FC Besa Biel

5 Şubat 2021 yılında BSC YB U17

1 Temmuz 2021 yılında BSC YB U18

1 Temmuz 2022 yılında BSC YB U21

2 Ağu 2022 yılında FC Biel-Bienne

30 Haziran 2023 yılında BSC YB U21

Rinis Beqaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rinis Beqaj şuan FC Biel-Bienne takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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