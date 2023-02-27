Rinor Hoxha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rinor Hoxha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rinor Hoxha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rinor Hoxha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rinor Hoxha 28 Şubat 2000 tarihinde Viti şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kosova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rinor Hoxha Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rinor Hoxha, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Llapi futbol takımında oynamaktadır. FC Llapi takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rinor Hoxha'nin FC Llapi ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.
Rinor Hoxha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rinor Hoxha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
4 Ocak 2023 yılında FC Llapi
Rinor Hoxha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rinor Hoxha şuan FC Llapi takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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