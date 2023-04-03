Rinta Kubota kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rinta Kubota Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Rinta Kubota kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rinta Kubota ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.