Rinta Kubota kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rinta Kubota Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rinta Kubota adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rinta Kubota Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rinta Kubota 11 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 久保田 琳太 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rinta Kubota Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hokkaido Consadole Sapporo U18 futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Rinta Kubota'nin Hokkaido Consadole Sapporo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Rinta Kubota Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rinta Kubota Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rinta Kubota şuan Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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