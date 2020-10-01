UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu heyecanı bu akşam oynanacak maçlar ile devam edecek. Günün kritik maçlarından biri ise Rio Ave - Milan arasında oynanacak. Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği İtalyan ekibi Milan, bu tura gelmeden önce son olarak Bodo-Glimt'i elemişti. Rio Ave ise Beşiktaş'ı eleyerek Play-Off turuna katıldı. Rakiplerden birisi bu turda galip gelmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak. Peki, Rio Ave - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

RİO AVE - MİLAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

1 Ekim Perşembe günü oynanacak olan Rio Ave - Milan mücadelesi saat 22.00'da başlayacak. Karşılaşma, Estadio do Rio Ave FC stadyumunda oynanacak. Zorlu mücadelenin hakemi, İtalyan hakem, Gil Manzano olacak.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Rio Ave ve Milan arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesi, bu akşam saat 22.00'de TRT SPOR ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.