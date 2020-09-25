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Rio Karnavalı, koronadan dolayı süresiz ertelendi

Brezilya ile sembolleşmiş olan Rio Karnavalı yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 100 yıl sonra süresiz olarak ertelendi.

Rio Karnavalı, koronadan dolayı süresiz ertelendi

Tüm dünyada insanların hastalanmasına ve ölümüne sebep olan koronavirüs salgını iş hayatının dışında eğlence sektörünü de vurdu. Salgından en fazla etkilenen ülkelerden olan Brezilya'da vaka sayılarının artması nedeniyle 100 yıl sonra ilk kez Rio Karnavalı iptal edildi. Yetkililer, şehir çapında sokak partilerinin durumu ile ilgili henüz bir bilgi vermedi. Brezilya Turizm Promosyon Ajansı, bir koronavirüs aşısı olmadan kalabalık etkinlikler yapılmayabileceğini kaydetti.

Brezilya'nın ilk koronavirüs vakası geçen yıl Rio Karnavalı'nın son günü 26 Şubat 2020'de kaydedilmişti. 

Rio Karnavalı, koronadan dolayı süresiz ertelendi

BREZİLYA'DA SALGININ SON DURUMU

Dünyada en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü üçüncü ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 831 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 831 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 139 bin 808’e, vaka sayısı da 32 bin 817 artarak 4 milyon 657 bin 702’ye yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 958 bin 240 vaka ve 34 bin 677 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 23 bin 789 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Rio Karnavalı, koronadan dolayı süresiz ertelendi

 

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