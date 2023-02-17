Rio Nitta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rio Nitta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rio Nitta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rio Nitta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rio Nitta 10 Nisan 2003 tarihinde ---, Oita şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 二田 理央 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rio Nitta Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Rio Nitta, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKN St. Pölten futbol takımında oynamaktadır. SKN St. Pölten takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Rio Nitta'nin SKN St. Pölten ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rio Nitta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rio Nitta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rio Nitta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rio Nitta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Haziran 2021 yılında Sagan Tosu

15 Temmuz 2021 yılında FC Wacker II

1 Ocak 2022 yılında FC Wacker

30 Haziran 2022 yılında Sagan Tosu

1 Ağu 2022 yılında SKN St. Pölten

30 Haziran 2023 yılında Sagan Tosu

Rio Nitta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rio Nitta şuan SKN St. Pölten takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Rio Nitta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Japonya U20 takımında 11 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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