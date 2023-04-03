Rio Tadokoro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rio Tadokoro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rio Tadokoro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rio Tadokoro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rio Tadokoro 8 Nisan 2006 tarihinde Tokyo, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 田所 莉旺 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rio Tadokoro Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kawasaki Frontale U18 futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale U18 takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Rio Tadokoro'nin Kawasaki Frontale U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Rio Tadokoro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rio Tadokoro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2021 yılında Frontale U18
Rio Tadokoro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rio Tadokoro şuan Kawasaki Frontale U18 takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
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