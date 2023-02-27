Rion Selimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rion Selimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rion Selimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rion Selimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rion Selimi 24 Kasım 2005 tarihinde doğmuştur. Kosova,Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rion Selimi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Dukagjini futbol takımında oynamaktadır. KF Dukagjini takımına 7 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Rion Selimi'nin KF Dukagjini ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rion Selimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rion Selimi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rion Selimi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rion Selimi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Şubat 2022 yılında KF Dukagjini

Rion Selimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rion Selimi şuan KF Dukagjini takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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