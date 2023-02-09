Riquelme kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riquelme Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Riquelme adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Riquelme Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Riquelme 2 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Riquelme Sousa Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Riquelme Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Riquelme, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vila Nova Futebol Clube (GO) futbol takımında oynamaktadır. Vila Nova Futebol Clube (GO) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Riquelme'nin Vila Nova Futebol Clube (GO) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Riquelme Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Riquelme isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Riquelme Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Riquelme futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ocak 2020 yılında AA Anapolina

4 Mayıs 2020 yılında Atlético-GO U20

26 Ocak 2021 yılında Anápolis

18 Mayıs 2021 yılında Atlético-GO U20

9 Haziran 2021 yılında EC Bahia U20

17 Şubat 2022 yılında Goiatuba-GO

14 Nisan 2022 yılında Vila Nova

1 Ocak 2023 yılında Vila Nova FC

Riquelme Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Riquelme şuan Vila Nova Futebol Clube (GO) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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