Riquelme kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riquelme Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Riquelme adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Riquelme Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Riquelme 2 Ekim 2002 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Riquelme Rodrigues Mendes şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Riquelme Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Riquelme, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
DAC Dunajska Streda futbol takımında oynamaktadır. DAC Dunajska Streda takımına 21 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Riquelme'nin DAC Dunajska Streda ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Riquelme Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Riquelme futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında Corinthians U20
21 Ocak 2023 yılında Dunajska Streda
Riquelme Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Riquelme şuan DAC Dunajska Streda takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.
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