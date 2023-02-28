Riquelme kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riquelme Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Riquelme kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Riquelme ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.