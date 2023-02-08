Riquelmy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riquelmy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Riquelmy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Riquelmy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Riquelmy 11 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Riquelmy Mendes Araujo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Riquelmy Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Riquelmy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cruzeiro Esporte Clube U20 futbol takımında oynamaktadır. Cruzeiro Esporte Clube U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Riquelmy'nin Cruzeiro Esporte Clube U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Riquelmy Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Riquelmy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Riquelmy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Riquelmy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağu 2022 yılında Vila Nova FC

31 Ocak 2023 yılında Cruzeiro U20

Riquelmy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Riquelmy şuan Cruzeiro Esporte Clube U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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