Rise of Empires Ottoman konusu nedir? Oyuncuları kim?

Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Damla Sönmez’in ve Birkan Sokullu'nun rol aldığı Rise of Empires Ottoman dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Peki Rise of Empires Ottoman oyuncuları kim? işte detaylar..

RİSE OF EMPİRES OTTOMAN’IN KONUSU NE?

Netflix’ten dizinin konusu ile ilgili yapılan bilgilendirme şöyle; Osmanlı Sultanı II. Mehmet, Bizans'ın başkenti Konstantinopolis'i fethetmek üzere destansı bir sefere çıkar ve tarihin akışını yüzyıllar boyunca değiştirir.

Rise of Empires Ottoman oyuncuları belgesel-dizi tarzında olan proje ile diziseverlerle buluşmaya devam ediyor. Netflix’in hazırladığı projeler arasında bulunan dizi aynı platformda ilk sezonunu yayınladı.

RİSE OF EMPİRES OTTOMAN OYUNCULARI

Cem Yiğit Üzümoğlu’nun Fatih Sultan Mehmet’i canlandırdığı projenin oyuncu kadrosu ise şöyle;

Tommaso Basili (XI. Konstantinos)

Tuba Büyüküstün (Mara Hatun)

Damla Sönmez (Ana)

Osman Sonant (Loukas Notaras)

Tolga Tekin (II. Murad)

Ushan Çakır (Zağanos Paşa)

Selim Bayraktar (Çandarlı Halil Paşa)

Birkan Sokullu (Giovanni Giustiniani Longo)

Tansu Biçer (Orban)

Nail Kırmızıgül (Hızır Çelebi)

Eva Dedova (Catherine)

İlayda Akdoğan (Therma)

Rise of Empires: Ottoman dizisi Karga Seven Pictures yapımcılığında çekildi. Neredeyse tamamı Türk oyunculardan oluşan dizinin orijinal dili İngilizce. Belgeselin sunuculuğunu, Game of Thrones’un Tywin Lannister karakterini canlandıran Charles Dance üstleniyor.

TÜRKÇE ANLATIMINI HALİT ERGENÇ SESLENDİRİYOR

Prof.Dr. A.M Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan danışmanlığında kaleme alınan belgesel dizinin Türkçe anlatımını Halit Ergenç seslendiriyor. Yapımın yönetmen koltuğunda ise Emre Şahin oturuyor.

6 bölümden oluşan Rise of Empires: Ottoman, tarihe damgasını vuran padişahlardan Fatih Sultan Mehmet’in yükselişini ve İstanbul’un fethini konu alırken dönemin Osmanlı İmparatorluğu’nu farklı bir açıdan ele alıyor.