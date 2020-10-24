Risk Analizi Genel Müdürü Soner Korkmaz kimdir? Nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı çeşitli birimlere yeni atamalar gerçekleştirildi. Ataması yapılan kişilerin önümüzdeki günlerde göreve başlaması beklenirken bu kişilerin hayatı da okurlar tarafından merak konusu oldu. Peki Soner Korkmaz kimdir? Nereli? Hangi göreve atandı? İşte detaylar...

SONER KORKMAZ KİMDİR? NERELİ? HANGİ GÖREVE ATANDI?

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı olan Soner Korkmaz aslen Karslıdır. Lise öğrenimini Zehra Mustafa Dalgıç Ticaret Meslek Lisesi'nde gören Korkmaz, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’de Endüstriyel Elektronik okudu. Altaş Altıeylül Anonim Şirketi'nde yönetici polzisyonunda görev alan Soner Korkmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni atama kararları kapsamında, Risk Analiz Genel Müdürlüğü pozisyonunda görev alacak.