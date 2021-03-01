Risk tablosu nasıl? | Koronavirüs risk haritası Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında koronavirüs risk haritasını paylaştı. Peki Risk tablosu nasıl? | Koronavirüs risk haritası Türkiye İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında koronavirüs risk haritasını paylaştı. Peki Risk tablosu nasıl? | Koronavirüs risk haritası Türkiye İşte ayrıntılar...
RİSK TABLOSU NASIL?
Risk tablosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın merakla beklenen, ‘kademeli normalleşme’ kararlarını açıklaması sonrası Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz."
KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI TÜRKİYE
MAVİ: DÜŞÜK KORONAVİRÜS RİSKİ
SARI: ORTA KORONAVİRÜS RİSKİ
TURUNCU: YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ
KIRMIZI: ÇOK YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ
Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek. İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacak.
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER
Bingöl
Muş
Siirt
Diyarbakır
Bingöl
Şırnak
Hakkari
Mardin
Şanlıurfa
Iğdır
Ağrı
Van
Batman
Uşak
ORTA RİSKLİ İLLER
Bursa
Manisa
Aydın
Denizli
Ayfonkarahisar
Isparta
Ankara
Eskişehirspor
Bartın
Karabük
Çankırı
Çorum
Kırşehir
Nevşehir
Yozgat
Adana
Hatay
Kahramanmaraş
Gaziantep
Sivas
Malatya
Erzincan
Tunceli
Elazığ
Bayburt
Erzurum
Kars
YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Artvin
Ardahan
Kayseri
Niğde
Mersin
Karaman
Antalya
Muğla
İzmir
Kütahya
Bilecik
Zonguldak
Düzce
Bolu
Kocaeli
İstanbul
Yalova
Tekirdağ
Kırklareli
Çanakkale
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Edirne
Balıkesir
Sakarya
Burdur
Konya
Aksaray
Osmaniye
Adıyaman
Rize
Trabzon
Gümüşhane
Giresun
Ordu
Tokat
Amasya
Samsun
Sinop