Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında koronavirüs risk haritasını paylaştı. Peki Risk tablosu nasıl? | Koronavirüs risk haritası Türkiye İşte ayrıntılar...

RİSK TABLOSU NASIL?

Risk tablosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın merakla beklenen, ‘kademeli normalleşme’ kararlarını açıklaması sonrası Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz."

KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI TÜRKİYE

MAVİ: DÜŞÜK KORONAVİRÜS RİSKİ

SARI: ORTA KORONAVİRÜS RİSKİ

TURUNCU: YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ

KIRMIZI: ÇOK YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek. İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacak.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Bingöl

Muş

Siirt

Diyarbakır

Bingöl

Şırnak

Hakkari

Mardin

Şanlıurfa

Iğdır

Ağrı

Van

Batman

Uşak

ORTA RİSKLİ İLLER

Bursa

Manisa

Aydın

Denizli

Ayfonkarahisar

Isparta

Ankara

Eskişehirspor

Bartın

Karabük

Çankırı

Çorum

Kırşehir

Nevşehir

Yozgat

Adana

Hatay

Kahramanmaraş

Gaziantep

Sivas

Malatya

Erzincan

Tunceli

Elazığ

Bayburt

Erzurum

Kars

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Artvin

Ardahan

Kayseri

Niğde

Mersin

Karaman

Antalya

Muğla

İzmir

Kütahya

Bilecik

Zonguldak

Düzce

Bolu

Kocaeli

İstanbul

Yalova

Tekirdağ

Kırklareli

Çanakkale

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne

Balıkesir

Sakarya

Burdur

Konya

Aksaray

Osmaniye

Adıyaman

Rize

Trabzon

Gümüşhane

Giresun

Ordu

Tokat

Amasya

Samsun

Sinop