Risk Yönetim Uzmanı (Banka) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Risk Yönetim Uzmanı (Banka) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Risk Yönetim Uzmanı (Banka) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Risk Yönetim Uzmanı (Banka) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Risk Yönetim Uzmanı (Banka) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Risk Yönetim Uzmanı (Banka) Maaşı Ne Kadar? 2022 Risk Yönetim Uzmanı (Banka) Maaşları

Risk Yönetim Uzmanı (Banka) maaşı ortalama olarak aylık 12750_TL'dir. En düşük Risk Yönetim Uzmanı (Banka) maaşı 9000_TL, En yüksek ise 16500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Risk Yönetim Uzmanı (Banka) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2412.04

Meslek Adı :

Risk Yönetim Uzmanı (Banka)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Finans İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Finans Ve Yatırım Danışmanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Bankanın risk politikasını, müşterilere verdiği kredilerin kısmi yada tamamen geri ödenmeme durumlarında, prosedür ve stratejilerini tanımlayan, görüş oluşturan ve yönetime sunan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları

: Risk Yönetim Uzmanı (Banka), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bankanın orta vadenin (18 ay) üzerinde olan toplam kaynak ve kredi olarak kullandırılan, kullandırma farklarını hesaplamak ve ayrıntılı raporlamak,

b) Şube bazında takibe intikal eden ve kullandırılan toplam kredi verileri, sektörel ve müşteri bazında hesaplanan kredi riskleri verileri ile oluşturulan risk parametrelerinin hazırlanması ve raporlanmasını sağlamak,

c) Diğer kredi raporlarının bilgisayar ortamında hazırlanmasına yardım etmek ve gerekli hesaplamalarını yapmak,

d) Kredi riski, mortgage, sermaye yeterliliği ve risk yönetimi ile ilgili yayınlanan mevzuat değişikliklerini ve yeni yayınlanan tebliğ/tebligatların takibini yapmak,

e) Banka genelinde risk yönetimi sistemlerinin kurulmasını ve bu modellerin sermaye değerini maksimize edecek biçimde kullanılmasını sağlamak,

f) Kötü durum senaryoları karşısında; banka muhtemel kayıplarını ölçmek ve öngörmek,

g) Risk analiz metotlarını çeşitli kaynaklardan izleyerek; takip etmek ve risk model analizini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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