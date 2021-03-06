Riskli iller kapsamında yer alan Aydın’da dinamik Korona virüs denetimi! Ceza yağdı!

Tüm dünyayı kasıp kavuran pandemi salgını Koronavirüsle dünya mücadele etmeye devam ediyor. Türkiye’nin 81 il ve ilçelerinde çeşitli yerlerde yetkililer tarafından dinamik denetimler gerçekleşiyor.

1 Mart itibariyle kontrollü normalleşme programına göre orta riskli iller kapsamında yer alan Aydın'da dinamik denetim gerçekleştirildi.

DENETİMLERDE CEZA YAĞDI!

3 Bin 339 personelle gerçekleşen denetimlerde otel, toplu taşıma araçları ve yolda yürüyen vatandaşlar denetlendi. Denetlemeler sonucunda ise korona virüs kurallara uymadığı tespit edilen işletme ve kişilere 70 bin 959 TL idari para cezası uygulandı.