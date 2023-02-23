Risto Jankov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Risto Jankov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Risto Jankov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Risto Jankov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Risto Jankov 5 Eylül 1998 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Ристо Јанков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Risto Jankov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPlayers yapmaktadır. Risto Jankov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSM Politehnica Iasi futbol takımında oynamaktadır. ACSM Politehnica Iasi takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Risto Jankov'nin ACSM Politehnica Iasi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Risto Jankov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Risto Jankov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Risto Jankov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Risto Jankov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Rabotnicki

1 Ağustos 2017 yılında Lokomotiva

31 Aralık 2017 yılında Rabotnicki

1 Şubat 2022 yılında Kaspiy Aktau

2 Ağustos 2022 yılında ACSM Poli Iasi

Risto Jankov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Risto Jankov şuan ACSM Politehnica Iasi takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Risto Jankov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kuzey Makedonya U21 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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