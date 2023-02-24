Risto Mirkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Risto Mirkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Risto Mirkovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Risto Mirkovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.