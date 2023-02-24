Risto Mirkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Risto Mirkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Risto Mirkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Risto Mirkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Risto Mirkovic 26 Ağustos 1994 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Ристо Мирковић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Risto Mirkovic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OFK Niksic futbol takımında oynamaktadır. OFK Niksic takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Risto Mirkovic'nin OFK Niksic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Risto Mirkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Risto Mirkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz
22 Şubat 2018 yılında FK Celik Niksic
30 Temmuz 2018 yılında FK Polet Stars
12 Şubat 2019 yılında FK Jezero
29 Temmuz 2019 yılında FK Pljevlja
14 Şubat 2020 yılında FK Zabjelo
1 Ağustos 2020 yılında FK Celik Niksic
1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz
1 Ağustos 2022 yılında OFK Niksic
Risto Mirkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Risto Mirkovic şuan OFK Niksic takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
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