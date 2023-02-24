Risto Perisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Risto Perisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Risto Perisic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Risto Perisic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Risto Perisic 19 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Perišić Risto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Risto Perisic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Risto Perisic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Leotar Trebinje futbol takımında oynamaktadır. FK Leotar Trebinje takımına - tarihinde katılmıştır. Risto Perisic'nin FK Leotar Trebinje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Risto Perisic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Risto Perisic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Risto Perisic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Risto Perisic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Risto Perisic şuan FK Leotar Trebinje takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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