Risto Radunovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Risto Radunovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Risto Radunovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Risto Radunovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Risto Radunovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Risto Radunovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Risto Radunovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Risto Radunovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Risto Radunovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Risto Radunovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Risto Radunovic 4 Mayıs 1992 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Risto Radunović şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Risto Radunovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGA yapmaktadır. Risto Radunovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCSB futbol takımında oynamaktadır. FCSB takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Risto Radunovic'nin FCSB ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Risto Radunovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Risto Radunovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Risto Radunovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Risto Radunovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2014 yılında Borac Cacak

21 Temmuz 2015 yılında B. Podgorica

13 Temmuz 2017 yılında Astra Giurgiu

1 Ocak 2021 yılında FCSB

Risto Radunovic kimdir

Risto Radunovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Risto Radunovic şuan FCSB takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Risto Radunovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Karadağ takımında 3 numaralı formasıyla 14 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 1 gol atmıştır.

Karadağ U21 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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Risto Radunovic nereli

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