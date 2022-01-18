Ritüel ne demek, TDK'ya göre Ritüel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ritüel ne demek? Ritüel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ritüel kelimesi. Peki ritüel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ritüel nedir, ritüel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

RİTÜEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ritüel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ritüel kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre ritüel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ayin

- Âdet hâline gelmiş

