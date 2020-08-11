Riva'da Fenerbahçe'nin talebi kabul edilmedi

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından verilen flaş kararlar eleştiri oklarının TFF'nin üzerine dönmesine neden olmuştu. Sezonun tamamlanmasının ardından küme düşmenin kaldırılması, daha önce yeni sezon için uygulanması beklenen yabancı sınırının bir sezon ertelenmesi gibi kararlar, futbolseverler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Bu kararların ardından transfer döneminin başlamasıyla Takım Harcama Limitlerinin gün yüzüne çıkması, özellikle Fenerbahçe'nin oldukça yoğun tepkisiyle karşılandı. Sarı-lacivertli ekiple birlikte birkaç Süper Lig kulübünün daha itirazlarının olması nedeniyle TFF, bu kulüp başkanlarıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

TFF'nin Riva'daki tesislerinde düzenlenen toplantıya; TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, TFF Kulüp Lisans Kurulu üyeleri ile Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, vakfın başkan yardımcı ve Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Yusuf Günay, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk ve Kasımpaşa Kulübü yöneticisi Fatih Saraç katıldı.

Öğleden sonra başlayan toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantının ardından kulüp temsilcileri Riva'dan ayrılırken TFF Yönetim Kurulu, TFF Kulüp Lisans Kurulu ile yaklaşık 1 saat süren bir toplantı daha yaptı.

Toplantıda bazı kulüp temsilcilerinin, takım harcama limitlerindeki yüzde 15'lik sapma oranının yükseltilmesi, kulüplerin elde ettiği bonservis ve sponsorluk gelirlerinin 3'te 1'i yerine tamamının limite eklenmesi ve Türkiye Bankalar Birliği haricinde imzalanan yapılandırma anlaşmalarındaki kredi ana para ödemelerinin limit hesaplamasına dahil edilmemesi gibi taleplerde bulunduğu öğrenildi.

TRT Spor'un aktardığı bilgilere göre, toplantı da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ana para ödemelerinin kaldırılmasını talep etti. Ancak bu talep, Galatasaray ve Trabzonspor tarafından kabul edilmedi.

Harcama limitleri konusunda önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler bekleniyor.

NİHAT ÖZDEMİR: "BEN FENERBAHÇE BAŞKANI OLSAM İMZAYI ATARDIM"

Zirvede en çarpıcı diyalog Ali Koç ile Nihat Özdemir arasında yaşandı. Kurul üyeleri, Koç’a, "Limitiniz, borç yapılandırması yapmadığınız için düşük" dedi. Bu noktada devreye giren Özdemir, "Ben Fenerbahçe Başkanı olsam, borç yapılandırmasına imzayı atar ve kulübü düzlüğe çıkartırdım. Bu sayede limiti artırır ve takımı geçen yıl bile şampiyonluğa oynatırdım" dedi. Özdemir’in bu sözüne Koç cevap vermedi.