Riva’da inşaat devam ediyor

Emlak Konut'un fesih sürecini başlattığı Riva ve Florya projeleri için Galatasaray Divan Kurulu yarın olağanüstü toplantı gerçekleştirecek. Düşler Vadisi olarak adlandırılan projede ise fesih açıklamasına karşın inşaat faaliyetleri devam ediyor.

Galatasaray'da gündem Riva ve Florya... Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu, Riva ve Florya'yla ilgili yaşanan gelişmeler nedeniyle yarın olağanüstü toplantı yapacak. Galatasaray Kulübü Eski Başkanı Dursun Özbek, 11 Eylül Çarşamba günü düzenlenen divan kurulu toplantısında, kulübün Florya'yı boşaltmamasından dolayı bu projede sorun oluşabileceğini ve önlem alınması gerektiğini belirtmiş, Özbek'in konuşmasından 2 gün sonra ise, 13 Eylül'de Emlak Konut tarafından KAP'a, fesih sürecinin başladığıyla ilgili olarak açıklama gelmişti.

Projede inşaat devam ediyor

Dursun Özbek döneminde yapılan görüşmeler sonrasında Riva için sözleşme imzalanmış ve ardından Mustafa Cengiz yönetimi, Florya için sözleşme imzalamıştı. Sarı-kırmızılılar, satış için beklenen geliri kasasına koymuş ve bu parayla borçları için ödeme gerçekleşmişti. Florya'yı boşaltmak için taahhüt veren Galatasaray'ın Kemerburgaz'a taşınması beklenirken, bu arazide çıkan problemler nedeniyle tesisler taşınamamıştı. Emlak Konut'un yaptığı fesih açıklamasının ardından Riva'da inşaatlar devam ederken, tarafların önümüzdeki günlerde bir araya gelerek anlaşmaya varması bekleniyor. Sözleşme nedeniyle Galatasaray, satıştan kaynaklı olarak peşin para alırken, fesih sürecinin tamamlanması halinde sarı-kırmızılıların nasıl bir yükümlülük altına gireceği ise bilinmiyor.

Galatasaray Divan Kurulu Üyeleri, yarın yapacağı olağanüstü toplantıda alınması gereken önlemleri masaya yatıracak ve yönetim kuruluna tavsiyede bulunacak.

Kaynak: İHA