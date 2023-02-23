Rivaldinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rivaldinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rivaldinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rivaldinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rivaldinho 29 Nisan 1995 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Brezilya,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Rivaldo Vítor Borba Ferreira Júnior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rivaldinho Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BS Football Business yapmaktadır. Rivaldinho, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitatea Craiova futbol takımında oynamaktadır. Universitatea Craiova takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rivaldinho'nin Universitatea Craiova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rivaldinho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/9rivaldinho

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http://www.instagram.com/rivaldinho/

http://www.facebook.com/9rivaldinho

Rivaldinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rivaldinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rivaldinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rivaldinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Corinthians U20

9 Mayıs 2013 yılında Mogi Mirim

31 Ağustos 2015 yılında Boavista

18 Ocak 2016 yılında Piracicaba

11 Mayıs 2016 yılında Inter B

19 Ağustos 2016 yılında Paysandu SC

30 Kasım 2016 yılında Inter B

7 Şubat 2017 yılında FC Dinamo

27 Ocak 2018 yılında Levski Sofia

14 Ocak 2019 yılında FC Viitorul

30 Haziran 2019 yılında Levski Sofia

27 Temmuz 2019 yılında FC Viitorul

12 Ağustos 2020 yılında Cracovia

26 Temmuz 2022 yılında Univ. Craiova

Rivaldinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rivaldinho şuan Universitatea Craiova takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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