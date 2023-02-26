Rivaldo Coetzee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rivaldo Coetzee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rivaldo Coetzee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rivaldo Coetzee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rivaldo Coetzee 16 Ekim 1996 tarihinde Kakamas, Northern Cape şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Rivaldo Roberto Genino Coetzee şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rivaldo Coetzee Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rivaldo Coetzee, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mamelodi Sundowns FC futbol takımında oynamaktadır. Mamelodi Sundowns FC takımına 31 Ağustos 2017 tarihinde katılmıştır. Rivaldo Coetzee'nin Mamelodi Sundowns FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Rivaldo Coetzee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rivaldo Coetzee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rivaldo Coetzee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rivaldo Coetzee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Şubat 2014 yılında Ajax Cape Town

31 Ağustos 2017 yılında Sundowns

Rivaldo Coetzee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rivaldo Coetzee şuan Mamelodi Sundowns FC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rivaldo Coetzee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kakamas Sundowns, F.C. Northern Cape, Ajax Cape Town (-2014)

Güney Afrika takımında 5 numaralı formasıyla 11 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 0 gol atmıştır.

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