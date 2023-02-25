Rivaldo Dulja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rivaldo Dulja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rivaldo Dulja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rivaldo Dulja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rivaldo Dulja 30 Mayıs 2002 tarihinde Cërrik şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rivaldo Dulja Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Turbina futbol takımında oynamaktadır. KF Turbina takımına - tarihinde katılmıştır. Rivaldo Dulja'nin KF Turbina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rivaldo Dulja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rivaldo Dulja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rivaldo Dulja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rivaldo Dulja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rivaldo Dulja şuan KF Turbina takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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