Rivaldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rivaldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rivaldo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rivaldo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rivaldo 18 Eylül 2000 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Portekiz,Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Rivaldo Boaventura Morais şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rivaldo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rivaldo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SC Farense A23 futbol takımında oynamaktadır. SC Farense A23 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rivaldo'nin SC Farense A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Rivaldo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rivaldo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Coruchense
1 Ocak 2022 yılında SC Farense A23
Rivaldo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rivaldo şuan SC Farense A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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