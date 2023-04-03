River Ries kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 River Ries Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak River Ries adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
River Ries Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
River Ries 3 Nisan 2005 tarihinde Karlsruhe şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da River-Ché Domenico Ries şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
River Ries Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.River Ries, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Karlsruher SC U19 futbol takımında oynamaktadır. Karlsruher SC U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. River Ries'nin Karlsruher SC U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
River Ries Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
River Ries futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2011 yılında Offenbach Jgd.
1 Temmuz 2019 yılında Karlsruhe Alt.
1 Temmuz 2021 yılında Karlsruhe U17
1 Temmuz 2022 yılında Karlsruhe U19
River Ries Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
River Ries şuan Karlsruher SC U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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