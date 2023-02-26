Riyaaz Nell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riyaaz Nell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Riyaaz Nell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Riyaaz Nell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Riyaaz Nell 16 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Riyaaz Nell Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Marumo Gallants FC futbol takımında oynamaktadır. Marumo Gallants FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Riyaaz Nell'nin Marumo Gallants FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Riyaaz Nell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Riyaaz Nell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Riyaaz Nell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Riyaaz Nell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Marumo

Riyaaz Nell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Riyaaz Nell şuan Marumo Gallants FC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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