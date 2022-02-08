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Riyala ne demek, TDK'ya göre Riyala kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Riyala kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Riyala ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Riyala nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Riyala kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Riyala ne demek, TDK'ya göre Riyala kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Riyala ne demek? Riyala TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi riyala kelimesi. Peki riyala ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre riyala nedir, riyala kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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RİYALA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Riyala kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Riyala kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre riyala kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Osmanlı donanmasında tuğamirale eş bir rütbe

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