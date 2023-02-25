Riyane Akacem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riyane Akacem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Riyane Akacem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Riyane Akacem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Riyane Akacem 13 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Riyane Akacem Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Saoura futbol takımında oynamaktadır. JS Saoura takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Riyane Akacem'nin JS Saoura ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Riyane Akacem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Riyane Akacem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Riyane Akacem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Riyane Akacem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında JS Saoura

Riyane Akacem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Riyane Akacem şuan JS Saoura takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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