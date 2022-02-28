Riyazi ne demek, TDK'ya göre Riyazi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Riyazi ne demek? Riyazi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi riyazi kelimesi. Peki riyazi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre riyazi nedir, riyazi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

RİYAZİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Riyazi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Riyazi kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre riyazi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Matematik, geometri vb. bilimlerle ilgili olan

