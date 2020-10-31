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Rıza Bey apartmanı nerede, adresi? Rıza Bey apartmanı kaç yıllık?

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey apartmanında çok sayıda vatandaş kurtarıldı. Peki Rıza Bey apartmanı nerede, adresi? Rıza Bey apartmanı kaç yıllık? Rıza bey apartmanı ne zaman yapıldı?

Rıza Bey apartmanı nerede, adresi? Rıza Bey apartmanı kaç yıllık?

İzmir Seferihisar'da 30 Ekim günü saat 14:51'de AFAD'ın verilerine göre 6,6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremde toplam 28 kişi yaşamını yitirirken, 885 kişi de yaralı kurtuldu. Deprem bölgesinde 8 apartmanda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. O apartmanlardan biri olan Rıza Bey apartmanında vatandaşların tahliyesi devam ediyor. Peki Rıza bey apartmanı nerede, adresi? Rıza bey apartmanı kaç yıllık? Rıza bey apartmanı ne zaman yapıldı? 

RIZA BEY APARTMANI NEREDE, ADRESİ?

Depremden en çok etkilenen İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı oldu. İzmir depreminde birçok bina yerle bir oldu. Bayraklı ilçesinin Sakarya Caddesi, Mansuroğlu Mahallesi'nde bulunan Rıza Bey Apartmanı'ydı. 8 katlı apartmanda çok sayıda vatandaş yaralı kurtarıldı. Şu ana kadar apartmandan 5 kişiyi aşkın kişinin çıkarıldığı biliniyor. Yetkililer içeride hala bir çok kişinin olduğunu bildirdi. Çalışmalar devam ediyor.

Rıza bey apartmanı nerede, adresi? Rıza bey apartmanı kaç yıllık?

RIZA BEY APARTMANI KAÇ YILLIK?

Hâlâ arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü apartmanla ilgili çarpıcı açıklama ise Deniz Jeoloğu ve Jeofizikçi olan Cenk Yaltırak'tan geldi. Yaltırak, yıkılan binanın 2000 yılında çevresinin sulak bir bostan olduğunu gösteren fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Rıza bey apartmanı nerede, adresi? Rıza bey apartmanı kaç yıllık?

Yerbilimci Yaltırak fotoğrafların altına ise şu mesajı yazdı:

"Yıkılan binalardan biri; yepyeni, en alt katı dükkan, sadece 2000 yılında etrafı sulak bostan. Salata ekeceğine apartman ekerek zengin olunan bir bölge. Tarım alanları akarsu yatakları içinde değişken zemin yaratır. Binadaki en ufak hatayı affetmez."

Rıza bey apartmanı nerede, adresi? Rıza bey apartmanı kaç yıllık?

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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