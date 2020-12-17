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Rıza Çalımbay, koronavirüsü atlattı

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un çalıştırıcısı Rıza Çalımbay, geçtiğimiz haftalarda yakalandığı koronavirüsü atlatmayı başardı.

Rıza Çalımbay, koronavirüsü atlattı

DG Sivasspor'un deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay'dan sevindirici haber geldi. Son korona virüs testi negatif çıkan teknik adam, bugün oynanacak kupa maçında takımın başında olacak.

Bir süredir Kovid-19 ile mücadele veren Sivasspor'un tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay hastalığı atlattı. Çalımbay, bugün akşam Giresunspor ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında takımın başında yer alacak.

57 yaşındaki deneyimli teknik direktör, korona virüsü atlattığını sosyal medya hesabından duyurdu. Çalımbay paylaşımına, "Takımımla yeniden sahada olacağım için mutluyum. Bu süreçte geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim" notunu ekledi.

RIZA ÇALIMBAY KİMDİR?

Rıza Çalımbay 2 Şubat 1963 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Türk eski millî futbolcu ve teknik direktör. Beşiktaş'ın ve Türkiye millî futbol takımının eski kaptanı olan Çalımbay, Atom Karınca lakabıyla anılmaktaydı. Kariyeri boyunca sadece Beşiktaş'ın formasını giymiştir (1980-1996). Uzun süre kaptanlığını yaptığı Beşiktaş'ın resmî maçlarda en çok formasını giyen futbolcusudur.

Onur Çelik
Spor Editörü


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