Rıza Çalımbay: Liderliği devam ettirmemiz gerekiyor

DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Lider olabilirsiniz ama önemli olan, onu orada tutmak gerekiyor. Devam ettirmek için de mutlaka oynadığımız oyunun çok daha üzerine çıkmamız gerekiyor. Herkesin kapasitesinin üzerine çıkmamız gerekiyor. Havaya girecek lüksümüz yok" dedi.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan lider Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman çift kale maçla tamamlandı. İdmana sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka katılmadı.

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay, "Kalan 5 tane maçımız var, biz bu 5 maçı da final olarak görüyoruz. Bu maçlarda kazanmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Son oynadığımız maç gerçekten iyiydi. Maçın başından sonuna kadar oyundan hiç kopmadık. Gol yememize rağmen oyun disiplinimizi hiçbir zaman bozmadık. İkinci yarıda tempoyu artırıp güzel bir galibiyet aldık. Kasımpaşa takımı yüzde 60'ı benim kurduğum bir takım, onun için de ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Kolay bir maç değil. Özellikle deplasmanda iyi oynayan bir takım. Bizim en büyük desteğimiz taraftarımızdır. Bunun için mutlaka taraftarımızın yanımızda olması gerekiyor. Kolay bir maç olmayacağını oyuncu arkadaşlarımızla da konuştuk. Kayseri maçında oynadığımız oyunun üzerine çıkmamız gerektiğini, girdiğimiz pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz gerektiğini söyledik. Bizim için en büyük final maçı Kasımpaşa maçıdır. Mutlaka bu maçı da çok iyi bir şekilde bitirip geçmemiz gerekiyor. Şu anda ne transfer konuşuyoruz, ne de başka bir şey konuşuyoruz. Hiçbir şey konuşmuyoruz. Ben bütün takımı tebrik ediyorum. Gerçekten hepsi sezon başından beri mükemmel bir şekilde grafik çizdiler, çalıştılar. Maçlarda, antrenmanlarda ne var ne yok her şeylerini verdiler, çok güzel şeyler yaptılar. Onun için bunu ilk yarının sonuna kadar devam ettirmemiz gerekiyor" dedi.

"HAVAYA GİRECEK LÜKSÜMÜZ YOK"

Liderliği devam ettirmeleri gerektiğini söyleyen Çalımbay "Lider olabilirsiniz ama önemli olan, onu orada tutmak gerekiyor. Devam ettirmek için de mutlaka oynadığımız oyunun çok daha üzerine çıkmamız gerekiyor. Herkesin kapasitesinin üzerine çıkmamız gerekiyor. Ben arkadaşlarıma çok güveniyorum. Alttaki takımlara baktığımız zaman çok iyi takımlar var. Havaya girecek lüksümüz yok. Biz gerçekleri biliyoruz. Hiçbir zaman oyundan kopmamamız gerekiyor. Şımarma, havaya girme gibi bir şey bizde mümkün değil. İlk yarının sonuna kadar çok iyi puanlar almamız gerekiyor. Daha iyi çalışmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz" diye konuştu.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Rıza Çalımbay'ın açıklamaları

- Antrenmandan detaylar

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA