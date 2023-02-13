Riza Durmisi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riza Durmisi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Riza Durmisi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Riza Durmisi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Riza Durmisi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riza Durmisi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Riza Durmisi

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Riza Durmisi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Riza Durmisi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Riza Durmisi 8 Ocak 1994 tarihinde Kopenhagen şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Danimarka,Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Riza Durmisi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JV SPORTS SL yapmaktadır. Riza Durmisi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Tenerife futbol takımında oynamaktadır. CD Tenerife takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Riza Durmisi'nin CD Tenerife ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Riza Durmisi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RizaDurmisi

http://www.instagram.com/r.durmisi/

Riza Durmisiboyu ve yaşı kaç

Riza Durmisi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Riza Durmisi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Riza Durmisi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Riza Durmisi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Bröndby IF U19

1 Temmuz 2013 yılında Bröndby IF

1 Temmuz 2016 yılında Betis

1 Temmuz 2018 yılında Lazio

1 Ocak 2020 yılında OGC Nizza

30 Haziran 2020 yılında Lazio

22 Ocak 2021 yılında Salernitana

30 Haziran 2021 yılında Lazio

31 Ocak 2022 yılında Sparta R.

30 Haziran 2022 yılında Lazio

1 Eylül 2022 yılında CD Leganés

29 Ocak 2023 yılında Lazio

30 Ocak 2023 yılında CD Tenerife

30 Haziran 2023 yılında Lazio

Riza Durmisi kimdir

Riza Durmisi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Riza Durmisi şuan CD Tenerife takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Riza Durmisi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Danimarka U21 takımında 13 numaralı formasıyla 6 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Riza Durmisi nereli

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